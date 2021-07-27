Тимур Хакимов: «Исламский саммит 2021 собирает серьезных игроков с большим интересом»

Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан планомерно занимается сертификацией «Халяль». Мы является единственной палатой в России, аккредитованной в системе Росстандарта России по сертификации «Халяль» (регистрационный номер POCC RU.П1705.04ХМТО) и имеющей контракт с OIC/SMIIC. Это соглашение дает возможность продвижения нашей продукции в страны, входящие в Организацию Исламского сотрудничества. На полях Саммита мы планируем войти в партнерское членство Исламской Палаты, подписать дорожную карту по взаимодействию с 57-ю странами по продвижению РБ, сообщил Тимур Хакимов.