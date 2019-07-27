В Москве задержано более 700 участников акции

Правоохранители жестко разгоняли протестующих, сообщает со ссылкой на телеканал «Дождь» издание «Ведомости».

Дважды в день была задержана юрист Фонда с коррупцией любовь Соболь, которой после первого задержания суд выписал штраф в размере 30 000 рублей. Повторно был задержан и руководитель этого фонда Иван Жданов. Судья перенес заседание по его делу на 30 июля.

По данным «ОВД-Инфо», задержаны 696 человек. МВД по Москве сообщило о 295 задержанных. Ведомство уточнило, что в акции участвуют 3,5 тыс. человек.