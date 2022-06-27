Татьяна Минеева: В России нужно снизить давление на субъекты МСП

Глава экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко заявил, что малый и средний бизнес в России должен получить реальное снижение уголовного и административного пресса. Его полностью поддержала бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева.

По словам Минеевой, малый и средний бизнес являются драйвером роста экономики страны, которые обладают огромным потенциалом. Чтобы максимально использовать его КПД, нужно реальное снижение уголовного и административного пресса, как добавила она. Об этом пишет vostokmedia.com. «Хотелось бы напомнить, что с марта по май 2022 года проводился многоуровневый мониторинг „самочувствия“ московского бизнеса, организованный аппаратом уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей и аппаратом московского бизнес-омбудсмена. В числе наиболее востребованных мер поддержки оказался мораторий на проведение проверок бизнеса — его назвали 42% опрошенных бизнесменов», — отметила правозащитница. Начиная с 2017 года 27 июня по решению Генеральной ассамблеи ООН во всем мире отмечается праздник — День микро-, малых и средних предприятий. В этот день государствам — участникам ООН — рекомендуется проводить бизнес-семинары, политические дискуссии, посвященные тематике дня. «Сегодня малый и средний бизнес в России являются не только буфером, но и драйвером экономики. Поэтому ему нужно реальное снижение уголовного и административного пресса — с проверками получше, но остались отчетность, уголовное давление, добавились цифровые системы контроля. Кроме того, нужен доступный капитал. Последнее — системная проблема 30 лет российской экономики, — рассказал Свириденко. — Кроме того, имеется ряд вопросов и к структуре малых и средних предприятий, поскольку в ней преобладает торговля, а доля производственного бизнеса мала. Поэтому в более сбалансированной структуре малый торговый бизнес распределяет то, что производит производственный в свою очередь на основе того, что дает технологический. Именно это является ключом к новой экономике». По сведениям ФНС России, в России к июню 2022 года зарегистрировано свыше 6 миллионов субъектов МСП, из которых 5,8 млн являются микропредприятиями, а около 210,4 тыс. — малыми предприятиями и 17,9 тыс. — средними. Так, самый большой рост входящих в МСП предприятий фиксируют ИП. Их количество увеличилось на 7,2% (239 999 единиц) по сравнению с минувшим годом и составило 3 552 645 ед. против прошлогодних 3 312 646 ед.

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