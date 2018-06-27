Тимербулат Каримов награждён Орденом Звезды Италии

По инициативе Тимербулата Каримова в городе Плёсе Ивановской области, где он занимает должность Председателя Совета, проходят события мирового уровня, направленные на сохранение и приумножение культурного наследия и укрепление дружеских связей города с европейскими государствами.

Орден Звезда Италии степени "Командор"

В 2018 году все культурные и спортивные события туристического сезона города объединяет «Год Италии в Плёсе». Проект реализуется при поддержке Посольства Италии в России, Министерства культуры Российской Федерации, Совета Плёсского городского поселения и Корпорации развития Плёса.

В недавнем прошлом Плёс установил дружественные отношения с двумя городами Италии - Венецией (в сентябре 2017 года) и Сорренто (в феврале 2018 года).

«Я чрезвычайно рад вручить Тимербулату Каримову награду, которую по представлению посольства решил присвоить ему господин Президент Итальянской Республики, тем самым отдавая должное усилиям новоявленного командора Каримова, направленным как на распространение итальянской культуры в России, так и на наращивание исторически крепких итальянско-российских связей в Италии и в России», - сказал итальянский посол в ходе церемонии вручения Ордена.

По его словам, Тимербулат Каримов внёс «исключительный вклад в укрепление отношений дружбы и сотрудничества между Италией и Россией, что подтверждается, в том числе, недавним примером, когда было принято решение организовать в Плёсе год посвященных Италии мероприятий, тем самым действенно способствуя продвижению высочайших достижений Италии вдали от столицы».

В свою очередь Тимербулат Каримов отметил, что для него большая честь удостоиться столь высокой награды Итальянской Республики. «Россию и Италию объединяют многовековые культурные связи, тёплые дружеские отношения между нашими народами. Дружба - это всегда желание дать лучшее своему другу, учиться и перенимать традиции, культуру. Мы любим свою страну, свой город и, несомненно, схожи в этом с итальянцами. Поколения итальянцев, сохранивших для всего человечества сокровища цивилизации - Рим, Венецию, Неаполь, Сорренто - показывают нам пример бережного любовного отношения к Родине», - сказал Председатель Совета Плёсского городского поселения.

Плёс установил дружественные отношения с двумя городами Италии - Венецией (в сентябре 2017 года) и Сорренто (в феврале 2018 года).

Тимербулат Каримов — внук Народного поэта Башкортостана Мустая Карима, родился в Уфе, в 1974 году, является учредителем Фонда имени Мустая Карима. В 2015 году избран председателем Совета Плёсского городского поселения.