Экс-глава башкирской Росгвардии ушел со службы в бизнес

Накануне, 26 июня, стало известно, что Вячеслав Андреев, который возглавлял с 2016 года региональное управление Росгвардии, расстался со своей высокой должностью и возглавил ЗАО «Финансово-строительная компания «Архстройинвестиции».

Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан» со ссылкой на источники в Управлении Росгвардии.

- Приказ о его освобождении от должности был подписан раньше — вначале он уходил в отпуск, а потом уволился, - пояснили в управлении.

Примечательно, что не так давно в СМИ появилась информация о том, что 55-летний Вячеслав Андреев может сменить на посту спикера регионального парламента Константина Толкачева, который занимает это места почти 20 лет, с 1999 года.

Поводом для таких предположений мог стать тот факт, что в мае Вячеслав Андреев участвовал в праймериз «Единой России» для выдвижения в депутаты Курултая Башкирии и занял второе место.

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