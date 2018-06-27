Дерипаска выиграл суд Лондона: Абрамович не продаст акции «Норникеля»

Как написало издание «Новые известия», Абрамович (владеет около 6% акций «Норникеля») в начале 2018 года получил право на реализацию акций этой компании. Тогда, как указывается в условиях акционерного соглашения, завершился период запрета на продажу данного пакета.

С учетом этого права, Crispian предложила компаниям Владимира Потанина и Олега Дерипаски выкупить 4% пропорционально. В результате, структура Потанина приобрела 2,1%. «Русал» от покупки акций отказался и, чтобы оспорить сделку, подал исковое заявление в суд.

По решению суда сделка развернулась обратно. Другими словами, теперь компаниям «Интерроса» нужно будет вернуть купленные акции компании Абрамовича, а его самого обязали вернуть денежные средства за ценные бумаги. «Интеррос» при этом ничего не потеряет. Помимо всего, если возникнет такая необходимость, компания сможет докупить по более выгодной цене акции на рынке.