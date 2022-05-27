Адвоката Макаренко из Уфы оштрафовали на 40 тысяч рублей за значок «Нет…*»

Адвоката Макаренко из Уфы оштрафовали на 40 тысяч рублей за значок «Нет…*»
Адвоката Макаренко из Уфы оштрафовали на 40 тысяч рублей за значок «Нет…*»
27 мая, 18:12ПолитикаНаталья БалыковаФото: 1MediaInvest
Первоначально суд не нашел в его действиях состава правонарушения, но прокуратура опротестовала решение, сообщила пресс-служба Кировского райсуда Уфы.

Как сообщал Mkset, 7 марта адвокат прогулялся по центру Уфы со значком с надписью «Нет…», за что и был задержан полицией. На Сергея Макаренко составили протокол по ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан). Однако рассмотревший дело Кировский районный суд Уфы не нашел состава правонарушения.

Оправдательный вердикт потребовало отменить надзорное ведомство. Верховный суд удовлетворил прокурорский протест и направил дело на пересмотр.

В пятницу, 27 мая, тот же суд признал Сергея Макаренко виновным в правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Ему назначен штраф в размере 40 тысяч рублей.

*В связи с действующим законодательством мы не можем привести содержание надписи на значке полностью.

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