В октябре 2019 года стало известно, что дома «Госстроя» будут достраивать с помощью масштабного инвестиционного проекта. Инвестор — компания «Садовая кольцо» — завершит возведение четырех литеров ЖК «Московский», три литера ЖК «Эрмитаж. Горсовет», ЖК «Белая река» (63%) и ЖК «Эрмитаж на Ленина». При этом сам «Госстрой» банкротить не будут, соответственно переоформлять договоры долевого участия с собственниками не потребуется. «Садовое кольцо» при этом получит активы компании, а также примет ее обязательства перед дольщиками. Республика со своей стороны предоставит инвестору компенсационные участки, на которых он сможет возвести другие свои объекты и выйти на прибыль. В октябре прошлого года в Минстрое признали, что в случае с «Московским» дорожные карты превратились в бумаги, которые просто переписываются. Ситуация была связана с тем, что город не смог предоставить инвестору участки, площадь которых была бы достаточной для реализации соглашения. Квартиры там приобрели порядка 900 граждан, их права сейчас восстанавливает федеральный Фонд развития территорий.