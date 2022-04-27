Mkset проанализировал причины кризиса, очевидно, наступившего во взаимоотношениях граждан и власти. Иллюзиями и мечтами дольщики живут уже несколько лет. С 2014 года завершить строительство обещал «Госстрой». В 2020 году о найденном выходе из тупика громко заявили власти. В марте все надежды рухнули. Вместе с ними люди потеряли и веру в то, что ситуация разрешится.
Возглавляемый тогда еще экс-депутатом Кириллом Бадиковым «Госстрой» стал своего рода «финансовой пирамидой». В группу компаний входили несколько застройщиков, обещавших построить высотки в центральных районах Уфы. Компания демонстрировала все признаки респектабельности: арендовала роскошный офис на Ленина, вела широкую рекламную компанию. Да и само ее название ассоциировалось с государством — многие не предполагали, что организация частная. Новые клиенты несли и несли деньги в «Госстрой». При этом сроки сдачи домов неоднократно переносили, а к 2018 году стало понятно, что надутый Бадиковым пузырь схлопнулся. Начались пикеты, видеообращения, требования достроить жилье…
В октябре 2019 года стало известно, что дома «Госстроя» будут достраивать с помощью масштабного инвестиционного проекта. Инвестор — компания «Садовая кольцо» — завершит возведение четырех литеров ЖК «Московский», три литера ЖК «Эрмитаж. Горсовет», ЖК «Белая река» (63%) и ЖК «Эрмитаж на Ленина». При этом сам «Госстрой» банкротить не будут, соответственно переоформлять договоры долевого участия с собственниками не потребуется. «Садовое кольцо» при этом получит активы компании, а также примет ее обязательства перед дольщиками. Республика со своей стороны предоставит инвестору компенсационные участки, на которых он сможет возвести другие свои объекты и выйти на прибыль. В октябре прошлого года в Минстрое признали, что в случае с «Московским» дорожные карты превратились в бумаги, которые просто переписываются. Ситуация была связана с тем, что город не смог предоставить инвестору участки, площадь которых была бы достаточной для реализации соглашения. Квартиры там приобрели порядка 900 граждан, их права сейчас восстанавливает федеральный Фонд развития территорий.
Бенефициар «Госстроя» Кирилл Бадиков находится под следствием. С июля по октябрь 2021 года СКР по Башкирии возбудил уголовные дела о мошенничестве при строительстве жилья в отношении руководства трех «дочек» компании: «Городские проекты», «Высотки» и «Литер 4». В марте обвинение в мошенничестве предъявили самому Бадикову, он задержан и находится в следственном изоляторе.
Инвестор, который до задержания руководителя «Госстроя» вел работы на трех проблемных объектах, вывез технику и прекратил строительство. В «Садовом кольце» объяснили, что Бадиков расторг достигнутое ранее соглашение еще в декабре 2020 года, но до марта компания вела переговоры и продолжала строить на свой риск. Дольщики встретили эту новость протестами. Они требуют возобновить работы, обвиняют власти в бездействии, требуют наказать тех, по чьей вине не исполнено инвестиционное соглашение. Собственники недостроев настаивают на личной встрече с главой региона — единственным, кто может выступить гарантом защиты их прав. Однако в аудиенции на высшем уровне им отказали. При этом, 26 апреля, на встрече с руководителями крупнейших СМИ республики Радий Хабиров коснулся это темы.
— Мы потом буквально на прошлой неделе с Фондом включались. Я Колунову публично при всех задал вопрос: «Вы будете достраивать?», он сказал: «Однозначно, я буду достраивать». Там ведутся определенные следственные действия с Бадиковым. Ведет себя как негодяй, его спасли практически, но вот так решил поступить. Это наши проблемы, - прокомментировал Хабиров.
«Мы вне политики, нам нужны только наши квартиры. Мы всего лишь хотели получить ответы, а нас назвали радикалами», — рассказали Mkset сами обманутые граждане.
Установить эффективную коммуникацию с властью им не удается. Ответы представителей Минстроя их не удовлетворяют. Кандидатура ответственного секретаря СПЧ Зульфии Гайсиной, которую власти выдвинули в качестве «переговорщика», самих дольщиков не устраивает. Проблема объединила свыше 800 дольщиков, дома которых оказались в «подвешенном состоянии».
Главное их опасение — предстоящее банкротство «Госстроя», о котором уже заявили власти. Дольщики опасаются, что процедура может означать для них и некое поражение в правах.
«На совещаниях в Минстрое нас неоднократно подводили к мысли о компенсациях. Но мы не согласны на такие условия: наши дома находятся на завершающей стадии готовности. На компенсации, которые нам выплатит фонд, квартиры в наших микрорайонах мы не купим. К тому же это произойдет на быстро, за прошедшее время жилье еще больше подорожает. Мы предполагаем, что нам выплатят эти компенсации, а „Садовое кольцо“ достроит наши квартиры и продаст их по уже рыночным ценам другим людям», — объясняют они.
В свою очередь Зульфия Гасина опровергла информацию о намерении решить вопросы дольщиков компенсациями. Механизм предусматривает выделение части средств на выплаты дольщикам из республиканского бюджета. В Башкирии же на сегодня нет соответствующих финансовых ресурсов. Единственный способ восстановить права граждан, по ее словам, — это завершение строительства.
Многие из дольщиков «Госстроя» до сих пор платят ипотеку за так и не построенное жилье. Многие снимают квартиры.
Юлия Панова с мужем, чтобы расшириться, в 2018 году продали единственное жилье. Въехать в двухкомнатную квартиру в ЖК «Эрмитаж на Ленина» должны были в августе 2019 года. До сих пор живут в съемном жилье, уже с ребенком. Малыш родился после того, как было заявлено, что решение проблемы найдено.
«Был бы у нас сейчас ребенок, если бы не то обещание? Сложный вопрос. Сейчас, когда он уже есть, — конечно, да. Но это был единственный фактор родить ребенка раньше. Мы ждали, ждали. И в итоге — вот, нам опять говорят: ждите. На самом деле, у нас ситуация еще относительно нормальная. А есть семьи с инвалидами. Те, кто за это время потерял единственного кормильца. Мы боимся ждать. Мы подождем — и чем это закончится?», — говорит она.
Среди дольщиков много матерей-одиночек, многодетных семей. Кто-то точно также остался в съемном жилье, кто-то вернулся к родителям. А мечтали о собственном уголке.
«А сколько нерожденных детей? В нашем ЖК есть мать-одиночка, она говорит, что каждое утро просыпается с желанием выйти из дома через балкон. Когда объявили о том, что вопрос решен, началась стройка, в чате были такие настроения: а где сантехнику купить дешевле, а может мусоропровод заварим? Мы поверили! И вдруг все встало. Те, кто принял это решение, они подумали, насколько нам больно? Ведь мы же поверили. Сотни семей, у всех их очень грустные истории. Но никто не реагирует», — добавляет Алла Мережникова.
Она купила коммерческое помещение на первом этаже ЖК "Эрмитаж. Горсовет". Деньги копили несколько лет ради сына Георгия. Сам он не сможет работать из-за инвалидности. Офисное помещение Георгий смог бы сдавать в аренду и жить на эти деньги, когда родители не смогут его поддерживать. Теперь, при банкротстве, отстоять права Аллы как собственника коммерческой недвижимости, будет намного сложнее. Деньги можно потерять, и тогда сын останется без финансовой поддержки.
Некоторые дольщики просто не дожили до сдачи объектов. У всех остальных — страх перед будущим.
Лилия Кутушева купила квартиру в ЖК «Белая река» четыре года назад. Планировали, что будут сдавать ее и выплачивать с этих денег ипотеку. Жилье предназначалось для старшего ребенка — сейчас он вырос, но отселять его некуда.
Эльвира Рзаева приобрела квартиру в ЖК «Белая река». До этого семья купила жилье в ЖК «Московский» — его, хоть и с задержкой, сдали. Причин не доверять застройщику, в общем, не было. Понравился вид из окна (сейчас он перекрыт другой новостройкой). Дом, хотя и стоит недостроенным, без парковки и детской площадки, частично заселен. В январе жителям двух подъездов выдали ключи, люди смогли заселиться. В этих секциях работы были завершены почти полностью — людей пустили, чтобы показать, что проблема решается, уверена уфимка.
По мнению пострадавших от застройщика граждан, основная цель властей — заставить их замолчать и ждать дальше. Но терпение на исходе.
«Нам говорят, что это мы виноваты в том, что купили эти квартиры. Но ведь мы покупали их по договорам долевого участия, по закону. Ипотеку нам одобрили банки с государственным участием. Почему разрешения на строительство выдавали и продлевали с 2014 года, и никто из многочисленных надзорных ведомств не контролировал застройщика. Все, что нужно Минстрою, — заставить нас ждать дальше и обелить „Садовое кольцо“. Нам говорят, что инвестор нам ничем не обязан, деньги мы ему не отдавали. Тогда почему „Садовое кольцо“ продавало квартиры в наших домах после того, как было подписано соглашение?», — спрашивают дольщики.
Они не исключают, что будут продолжать протестные акции до тех пор, пока не получат внятных ответов о сроках достройки их домов. «Белая река» собирается заселяться в палаточный городок на берегу. Мы не хотим этого — мы все культурные образованные люди — но выхода не видим», — говорят они.
Алла Мережникова отмечает, что масштабный инвестиционный проект, реализация которого должна была стать примером изящного и быстрого решения проблемы дольщиков, рассыпался. Это, по ее мнению, случилось не по вине ставшего козлом отпущения Бадикова, а из-за плохой проработки на этапе планирования. Другие дольщики допускают, что власти могут заставить или уговорить застройщика подписать необходимые документы.
Ответсек СПЧ при главе Башкирии Зульфия Гайсина сообщила Mkset, что банкротить «Госстрой» нужно было еще несколько лет назад. По ее данным, достраивать объекты все равно будет «Садовое кольцо» — законодательство предусматривает такую возможность. Инициатором банкротства станет Фонд развития территорий, а инвестор получит права и обязанности застройщика. Необходимость проведения процедуры повлияет на сроки завершения объектов, однако, по словам Гайсиной, существуют механизмы, позволяющие ускорить выход специалистов на стройплощадки.
Корреспондент Mkset передавал вопросы прозвучавшие от дольщиков представителям ГК «Садовое кольцо». Однако, отвечать на вопросы нам не стали, сославшись на то, что это будет повторением уже ранее озвученной информации.