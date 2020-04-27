В Башкирии комиссию по контролю обеспеченности возглавит Александр Сидякин

На руководителя администрации главы Башкирии Александра Сидякина возложены новые полномочия. Теперь он возглавит также и новую межведомственную комиссию по защите врачей.

Напомним, что задача этой комиссии, в том числе, контролировать то, насколько обеспечены врачи лекарствами и средствами индивидуальной защиты. В состав комиссии также войдут представители местного минздрава и члены СПЧ при главе региона. Сидякин будет ежедневно докладывать Хабирову о количестве препаратов и СИЗов в больницах.