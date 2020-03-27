«АвтоВАЗ» поднимает цены на автомобили

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Концерн «АвтоВАЗ» увеличит стоимость автомобилей модельного ряда Lada с 1 апреля.
В среднем подорожание каждой марки составит 5-10 тысяч рублей, информирует газета «Известия».
Отмечается, что новые прайсы уже разосланы во все дилерские центры «АвтоВАЗа».
Так, базовая Lada Granta теперь оценивается в 460 900 вместо прежних 455 900 рублей. За новую Lada Vesta придется заплатить 636 900 вместо 629 900 рублей. Покупка обновленного Lada 4×4 обойдется в 559 900 вместо 553 900 рублей.
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