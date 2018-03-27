Владимир Путин об отставке Тулеева: Никто никого прикрывать не будет

Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Кемерово посетил морг местной медико-санитарной части, в холле которой произошла его встреча с жителями города, пережившего трагедию 25 марта, передает телеканал «Россия». Тогда в пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» погибло 64 человека, в том числе 41 ребенок.

На встрече с кемеровчанами президент ответил на их вопрос, не планируется ли отставка губернатора Амана Тулеева. По словам президента, никто никого прикрывать в этой трагедии не будет.

- Во-первых, под камеры этого не делается, для красного словца и на фоне трагедии, - ответил Владимир Путин. - А второе - нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети.

- Пройдут по всей цепочке, начиная с тех, кто давал разрешение, и заканчивая теми, кто должен был следить за безопасностью, этим ЧОПом, который сидел и кнопку не нажал, - сказал президент страны.- Пройдут по всей цепочке от регистрации этого здания и выдачи разрешения - как из фабрики сделать развлекательный центр.