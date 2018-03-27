Трагедия в Кемерово: близкие жертв собрали данные о 85 пропавших людях

По данным штаба, созданного родственниками жертв пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», к настоящему моменту к ним поступила информация о 85 лицах, которые предположительно пропали без вести. Об этом сообщил Интерфакс.

- Данные получены лично, по почте и смс. Фамилии не повторяются. 70% пропавших без вести – это дети, их средний возраст - 10-13 лет, - сказал собеседник агентства. Эти данные мы планируем передать в полицию.

Напомним, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей. По последним данным, погибли 64 человека. Госпитализированы 15 пострадавших. Есть также информация о пропавших без вести, но их число разнится.