Глава Башкирии о трагедии в Кемерово: Это жесточайшее проявление коррупции

Сегодня, 27 марта, в Доме Республики, в Уфе, состоялось первое в 2018 году заседание республиканской комиссии по противодействию коррупции. Одной из тем на нем должно было стать подведение итогов антикоррупционной деятельности в 2017 году. Но тональность обсуждения изменила трагедия в Кемерово, где в пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли десятки людей, в том числе дети.

Говоря об итогах антикоррупционной работы в регионе, Рустэм Хамитов сначала отметил, что важные шаги удалось сделать в части использования в деятельности по противодействию коррупции информационных технологий. К примеру, с 2018 года лица, замещающие государственные должности, должны будут заполнять электронные формы справок о доходах с использованием специальной программы. В 2019 году это будут делать все гражданские служащие.

Кроме того, серьезным подспорьем в борьбе с коррупцией должна стать Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы России, которая будет анализировать сведения о доходах и расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. От этого, по мнению Рустэма Хамитова, повысится эффективность межведомственного взаимодействия в сфере противодействия коррупции.

- Конечно, наши граждане на сегодняшний день продолжают достаточно негативно оценивать действия властей в этой части. Жители республики сталкиваются с проявлениями коррупции, - отметил глава Башкирии. - Недавно был проведён социологический опрос, который показал, что на самом деле около семи-восьми процентов населения региона видят тему коррупции как острую. Восемь процентов – это около 300 тысяч человек, большие цифры. При этом люди подчеркивают, что коррупция не изжита в органах власти, правоохранительных органах, здравоохранении, образовательных учреждениях, сфере ЖКХ, предоставления услуг и т.д. Более 60 процентов опрошенных считают, что борьба с коррупцией на сегодняшний день ведётся недостаточно активно.

К наиболее коррупционным люди, принимавшие участие в опросах, также отнесли ГИБДД, полицию в целом и судебные органы, вузовское образование, органы власти, муниципалитеты, дорожное хозяйство, строительство. Коррупционные моменты люди также связывают с получением работы или продвижением по службе.

- На самом деле работы у нас с вами ещё очень много. Только в последние несколько лет государство, власть по-настоящему начала заниматься этой темой. И сегодня уже близко нет тех безобразий, которые творились в стране в 1990-2000-е годы, когда за бесценок продавались крупнейшие предприятия, - высказал свое мнение глава Башкирии. - Если говорить о нашей республике, мы не видим следы денежных поступлений от продажи того громадного количества имущества, которое осуществлено в 1990-2000-е годы. Все имущество сегодня либо в частной собственности, либо в собственности акционерных компаний. А бюджет республики почти ничего не увидел в этом плане.

Рустэм Хамитов заявил, что борьба с этими негативными проявлениями будет продолжена, «иначе не будет развития экономики, бизнеса, общества».

При этом, как он считает, большое внимание мы должны уделять просвещению и пропаганде в части антикоррупционной деятельности. Пока работа в этом направлении находится только на начальном этапе, но в идеале должна быть создана обстановка нетерпимости к этому явлению – коррупции.

Особое внимание Рустэм Хамитов уделил бюджетным средствам.

- Сколько работаю, многократно говорил и буду говорить, требовать со своих подчинённых, что бюджетные деньги – святые. Их трогать нельзя, воровать нельзя. Нужен жесточайший учёт по бюджетным ресурсам. Недопустимо даже копейку брать из бюджетных денег, - подчеркнул Рустэм Хамитов.

В конце своей речи Рустэм Хамитов обратился непосредственно к теме кемеровской трагедии.

- В данные минуты президент нашей страны находится с поездкой в Кемеровской области в связи с очень тяжелым случаем. Он сказал о том, что за деньги можно получить любую справку. К сожалению, наши граждане, предприниматели сталкиваются с такого рода вымогательством, препятствиями для ведения бизнеса, - заявил Рустэм Хамитов. - Мы понимаем, что будет очень серьезный разбор кемеровской ситуации, будут сделаны выводы. Нам тоже нужно ещё раз оценить ситуацию в наших торговых центрах, больших залах с точки зрения противопожарной безопасности, в целом безопасности нахождения людей на этих объектах, а главное – сделать выводы по антикоррупционной деятельности. Там ведь тоже строили, вводили в эксплуатацию, подписывали акты – и ничего не сработало, погибли люди, очень много детей. Эти бумажки оказались «пустышками». Их купили, за взятки добыли эти бумажки. Это и есть самая настоящая коррупция, её самое жесточайшее проявление. Поэтому давайте, коллеги, относиться к этой работе серьёзно и ответственно.

Для справки

По данным Совета общественной безопасности РБ, в 2017 году к юридической ответственности было привлечено 33 гражданских и 133 муниципальных служащих. В частности, 30 человек, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, было уволено в связи с утратой доверия.