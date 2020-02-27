Власти считают, что жители Башкирии стали меньше жаловаться на здравоохранение
Вчера, 11:15ПолитикаМинзаля АскароваФото: Mkset.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На очередном «Здравчасе» в правительстве региона отметили, что число жалоб сократилось почти в два раза.
26 февраля в правительстве Башкирии состоялся очередной «Здравчас», посвященный проблемам сферы здравоохранения и медицины. Как стало известно со слов начальника управления главы РБ по социальным коммуникациям Елены Прочаковской, во второй половине февраля граждане стали меньше жаловаться на здравоохранение. Количество жалоб сократилось в два раза: с 221 до 122.
Как отметили выступающие, основное количество просьб касается лечения и лекарственного обеспечения. А жалобы «говорят» о ненадлежащем материальном состоянии лечебных учреждений, как правило, в сельской местности.
Глава минздрава РБ Максим Забелин уверил, что уже в ближайшее время приступят к капремонту сразу нескольких сельских поликлиник и амбулаторий.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей