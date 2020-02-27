Власти считают, что жители Башкирии стали меньше жаловаться на здравоохранение

26 февраля в правительстве Башкирии состоялся очередной «Здравчас», посвященный проблемам сферы здравоохранения и медицины. Как стало известно со слов начальника управления главы РБ по социальным коммуникациям Елены Прочаковской, во второй половине февраля граждане стали меньше жаловаться на здравоохранение. Количество жалоб сократилось в два раза: с 221 до 122.