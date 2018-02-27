Общественники из Башкирии предложили чиновникам лечиться там же, где и все

Сегодня активисты незарегистрированной общественной организации «Народный фронт Регион» (Нефтекамск) направили в адрес всех кандидатов в президенты России письма с предложениями по улучшению здравоохранения. Среди прочих содержится предложение «чиновников и депутатов всех уровней (а также членов их семей) прикрепить на общих основаниях с гражданами Российской Федерации к стандартным поликлиникам, где обслуживаются простые граждане».

- Пусть они лечатся в тех больницах, где лечат нас - обычных граждан нашей страны, - пишут авторы письма Владимир Захаров и Рушан Гимадеев. - Запретить на законодательном уровне выезд чиновников и членов их семей на лечение за границу, так как, по нашему мнению, на обслуживание этой категории граждан уходит очень большая часть бюджета министерства здравоохранения РФ. Мы думаем, что нас поддержит большинство граждан России.