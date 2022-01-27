В Башкирии перед судом предстанут 11 членов ОПГ, которые незаконно удерживали людей

В Башкирии перед судом предстанут 11 членов ОПГ, которые незаконно удерживали людей
В Башкирии перед судом предстанут 11 членов ОПГ, которые незаконно удерживали людей
27 января, 20:00ПолитикаАнастасия ДенисенкоФото: 1MI
Известно, что преступная группировка управляла незаконным реабилитационным центром для людей с зависимостью, в котором 19 человек находились против своей воли. Их лишали сна и пищи, привязывали к кроватям и запрещали связываться с родными и близкими.

В Башкирии будут судить 11 человек, которые являются членами организованной преступной группы. об этом сообщает пресс-служба Следственного Комитета РБ.

Известно, что члены группировки незаконно удерживали людей в центре реабилитации для зависимых лиц. Сообщается, что расследование было завершено. Следователи установили, что жители Уфы и Стерлитамака в возрасте от 32 до 49 лет с целью извлечения прибыли организовали центр лечения и реабилитации от алкогольной и наркотической зависимости, также они "лечили" людей от влечения к азартным играм. Для вида законной деятельности они создали общество с ограниченной ответственностью "Решение-СТР", на основе которого и появился реабилитационный центр под названием "Мост".

Сотрудники центра приезжали к реабилитантам домой и представлялись полицейскими, после чего в некоторых случаях насильно помещали в машину и доставляли в реабилитационный центр. Всего в арендованное помещение было незаконно доставлено 19 человек.

Людям, которые проходили такое "лечение", запрещалось звонить родным, покидать территорию центра, а помещение было обнесено решетками и высоким забором. На дверях и окнах остуствовали ручки, а если кто-то из реабилитантов вел себя плохо, то их наказывали - лишали сна и пищи, закрывали в одиночестве или привязывали к кровати.

Сейчас все потерпевшие освобождены, а обвинительное заключение было направлено в суд.

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