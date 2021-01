Верховный суд Башкирии отложил рассмотрение апелляции на приговор Евгению Гурьеву

Верховный суда Башкирии решил отложить заседение по рассмотренению апелляционной жалобы прокуратуры на оправдательный приговор бывшему министру земельных и имущественных отношений Евгению Гурьеву.

Как сообщили Mkset в объединенной пресс-службе судом, заседание отложили на 11 февраля по ходатайству прокурора для дополнительного изучения и согласования позиции. Отметим, что апелляцию подала республиканская прокуратура, не согласившись с приговором Кировского районного суда. Напомним, экс-министру было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Однако Кировский районный суд Уфы вынес ему оправдательный приговор. Тогда государственный обвинитель просил для Гурьева наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима с запретом заниматься должность в государственных и муниципальных органах власти на три года.

