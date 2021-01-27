Верховный суд Башкирии отложил рассмотрение апелляции на приговор Евгению Гурьеву

Напомним, экс-министру было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Однако Кировский районный суд Уфы вынес ему оправдательный приговор. Тогда государственный обвинитель просил для Гурьева наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима с запретом заниматься должность в государственных и муниципальных органах власти на три года.