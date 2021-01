В Москве прошли одиночные пикеты в поддержку активиста движения «Стоп БашРТС» из Уфы

Накануне, 26 января, в Москве около здания представительства Башкирии прошли одиночные пикеты. Активисты таким образом хотели поддержать задержанного в Уфе Альберта Рахматуллина.

Помимо этого, участники акции подали коллективное обращение в представительство Башкирии, где требовали освободить Рахматуллина и провести расследование по факту его «незаконного задержания», а также снизить тарифы за отопление до средних по стране. Напомним, Альберта Рахматуллина задержали на 10 суток после митинга, проведенного местными жителями около Дома правительства. Люди были возмущены высокими ценами за отопление. Однако в первый день ареста у него в семье произошла трагедия – умер отец. Тогда активистка Алла Яковлева сообщила, что решение об аресте Рахматуллина на 10 дней приостановлено на трое суток для прощания с родственником. После этого он снова вернулся в спецприемник.

