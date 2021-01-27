В Москве прошли одиночные пикеты в поддержку активиста движения «Стоп БашРТС» из Уфы

Напомним, Альберта Рахматуллина задержали на 10 суток после митинга, проведенного местными жителями около Дома правительства. Люди были возмущены высокими ценами за отопление. Однако в первый день ареста у него в семье произошла трагедия – умер отец. Тогда активистка Алла Яковлева сообщила, что решение об аресте Рахматуллина на 10 дней приостановлено на трое суток для прощания с родственником. После этого он снова вернулся в спецприемник.