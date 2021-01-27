Муниципалитеты в Башкирии получат свободу действий при чрезвычайных ситуациях

Муниципалитеты в Башкирии получат свободу действий при чрезвычайных ситуациях

Вчера, 14:38ПолитикаАнна КононоваPhoto: pixabay.com
На ближайшем пленарном заседании в Госсобрании Башкирии депутаты рассмотрят законопроект, по которому муниципалитеты получат свободу действий при чрезвычайных ситуациях.

По словам спикера парламента Константина Толкачева, законопроект упрощает принятие нормативных правовых актов при режиме ЧС. При возникновении таких ситуаций органы местного самоуправления смогут действовать более оперативно.

На муниципальные власти возлагаются функции по предупреждению и ликвидации последствий ЧС. Они принимают решение о введении режима чрезвычайной ситуации, о проведении эвакуации, аварийно-спасательных и других экстренных работы.

Чрезвычайная ситуация требует оперативных решений и быстрых действий, поэтому мы и предлагаем упростить процедуру принятия нормативных актов в сфере ЧС на муниципальном уровне, отметил Константин Толкачев.

Законодательну. инициативу рассмотрят на пленарном заседании, которое состоится 29 января.

БашкирияЧСрежим ЧС
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