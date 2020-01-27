Владимир Путин включил главу Башкирии Радия Хабирова в состав президиума Госсовета

Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. Всего в обновленном составе президиума государственного совета восемь региональных лидеров. Глава Башкирии Радий Хабиров - как раз один из них. Вместе с ним по распоряжению Владимира Путина в президиуме оказались губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Волгоградской области Андрей Бочаров, глава КБР Казбек Коков, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко, губернатор Тверской области Игорь Руденя, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Напомним, что согласно инициативе президента, озвученной еще на послании президента Федеральному собранию 15 января, статус Госсовета планируется прописать в Конституции.

Государственный совет - совещательный орган. Он содействует реализации полномочий президента по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов госвласти.