Владимир Путин включил главу Башкирии Радия Хабирова в состав президиума Госсовета
Президент России утвердил новый состав Госсовета, в который вошел глава Башкортостана.
Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. Всего в обновленном составе президиума государственного совета восемь региональных лидеров. Глава Башкирии Радий Хабиров - как раз один из них. Вместе с ним по распоряжению Владимира Путина в президиуме оказались губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Волгоградской области Андрей Бочаров, глава КБР Казбек Коков, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко, губернатор Тверской области Игорь Руденя, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и губернатор Курганской области Вадим Шумков.
Напомним, что согласно инициативе президента, озвученной еще на послании президента Федеральному собранию 15 января, статус Госсовета планируется прописать в Конституции.
Государственный совет - совещательный орган. Он содействует реализации полномочий президента по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов госвласти.
Члены президиума Госсовета может обновляться каждые полгода. Президиум рассматривает план работы Госсовета, а также повестку дня его очередного заседания. Он также анализирует реализацию плана работы Госсовета и его решений.