«Надеюсь, не последняя»: глава Башкирии представил первую женщину-главу района

Сегодня, 27 января, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров официально представил в качестве исполняющей обязанности главы Кигинского района Зухру Гордиенко, которая назначена на эту должность решением местного депутатского корпуса. Ранее она работала заместителем главы администрации Учалинского района.

Ее предшественник Шамиль Мухаметдинов перешел на другую работу.

— Мы его поблагодарили за хорошую работу, а Зухре Мавлетбаевне пожелаем успехов, — уточнил Радий Хабиров.

— Зухра Мавлетбаевна в новейшей истории Башкортостана — первая женщина-глава района, — подчеркнул глава Башкирии. — Надеюсь, что не последняя, потому что на самом деле женщины очень ответственно работают, очень добросовестно.