Глава района в Башкирии пытался выставить сельского блогера со встречи с жителями

На прошедшей неделе глава Чекмагушевского района Реканс Ямалеев встретился с жителями села Рапат. На эту встречу также пришел известный в районе сельский блогер-правдоруб Ревинер Шаехов. Молодой человек вел съемку со встречи. Именно это не понравилось Рекансу Ямалееву и он спросил, есть ли у него официальная аккредитация, чтобы записывать видео. Когда парень отказался, его попытались выставить из зала с помощью полицейских. Когда и это не удалось, стражи правопорядка начали проверять, откуда родом молодой человек – он оказался жителем этой деревни.

- Гласность? Не, не слышал, - комментируют с сарказмом произошедшее местные жители.

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Напомним, Реканс Ямалеев пришел к власти после «зимнего бунта председателей» в конце 2016 года. Его предшественник Риф Юсупов был смещен после того, как ряд руководителей хозяйств и другие представители районных элит взяли в "живое кольцо" главу Башкортостана Рустэма Хамитова с требованием уволить его. При этом, Юсупов всегда был на хорошем счету, его характеризовали как крепкого хозяйственника, грамотного руководителя, который добивался лучших экономических показателей в сравнении с другими субъектами республики.

Источники Медиакорсети тогда сообщали, что в качестве интересанта и инициатора этого процесса выступил самый знаменитый аграрий Башкирии и самый влиятельный человек района Вадим Соколов. По данным источников, истинной причиной «бунта председателей» стала перегруппировка местных кланов и связанный с этим пересмотр контроля над финансовыми потоками района с учетом того, что в район приходят много средств извне.