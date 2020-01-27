Эксперты: в России выросли продажи дизельных автомобилей премиум-класса

В 2018 году данный показатель был равен 34,8%. Об этом информирует RNS.

Эксперты «Автостата» подсчитали, что самый большой вклад в «премиальную дизелизацию» отечественного автомобильного рынка внесла компания BMW. Доля дизельных модификаций данной модели на рынке Российской Федерации возросла более чем на 10% - с 60,4% до 70,8%.

Вместе с BMW увеличил долю продаж дизельных версий и автопроизводитель Mercedes-Benz. Здесь рост составил 1,3% - с 33,2% до 34,5%. Компания Audi в прошлом году увеличила продажи дизельных автомобилей с 29,4% до 32,1%.