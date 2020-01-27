Эксперты: в России выросли продажи дизельных автомобилей премиум-класса
Сегодня, 15:38ПолитикаФото: pxhere.com
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Объем продаж дизельных версий легковых машин премиального сегмента в минувшем году вырос на 3,3% - до 38,1% по сравнению с позапрошлым годом.
В 2018 году данный показатель был равен 34,8%. Об этом информирует RNS.
Эксперты «Автостата» подсчитали, что самый большой вклад в «премиальную дизелизацию» отечественного автомобильного рынка внесла компания BMW. Доля дизельных модификаций данной модели на рынке Российской Федерации возросла более чем на 10% - с 60,4% до 70,8%.
Вместе с BMW увеличил долю продаж дизельных версий и автопроизводитель Mercedes-Benz. Здесь рост составил 1,3% - с 33,2% до 34,5%. Компания Audi в прошлом году увеличила продажи дизельных автомобилей с 29,4% до 32,1%.
Также в России много продается дизельных версий легковых машин Land Rover, однако в 2019 году продажи у компании упали с 81,8% до 79%.
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