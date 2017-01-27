Администрация Уфы пояснила, почему не дает строить жилой комплекс «Юл-Ай»

Администрация Уфы пояснила, почему не выдает разрешение на строительству застройщику ЖК «Юл-Ай». Как отмечают в мэрии, это невозможно, так как противоречит законодательству.

В январе прошлого год башкирский арбитраж признал литер 6 в квартале улиц Айской, Брестской и Сун-Ят-Сена и Бакалинской самовольной постройкой. Решение оставлено без изменения в аппеляции и касации. Также в мэрии ссылаются на ст. 51 Градостроительного кодекса РФ. Согласно нему разрешение на строительство выдается в случае соответствия проекта требованиям градостроительного плана или проекту планировки и межевания территории.

- Застройщик вправе приступить к строительству только после получения разрешения на строительство такого объекта, осуществления всех предусмотренных законом мероприятий и оформления документов, - говорится в сообщении мэрии. - Предоставление застройщиком документов является обязательным, но их наличие не является единственным основанием для получения разрешения на строительство. Исполнение этой обязанности необходимо совершить перед началом строительства. Таким образом, выдача разрешения на строительство на уже построенный объект будет противоречить действующему законодательству и сложившейся судебной практике.

Напомним, что конфликт застройщика и администрации Уфы длится давно. Участники долевого строительства дома литера 6 в отчаянии готовы пойти на голодовку в Москве. Речь идет о судьбе примерно 70 семей, которые больше трех лет не могут получить жилье за свои кровные деньги.