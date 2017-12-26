Навальному запретили участвовать в выборах из-за судимости

По словам главы ЦИК, Навальный сможет участвовать в выборах и после 2028 года.

25 декабря на заседании ЦИК центризбирком отказал Алексею Навальному в регистрации инициативной группы в поддержку его самовыдвижения на выборах президента в марте 2018 года из-за неснятой судимости.

Алексей Навальный представил в ЦИК документы для участия в выборах президента. Член центризбиркома Борис Эбзеев уточнил, что в феврале текущего года Алексей Навальный был осужден Кировским судом за тяжкое преступление.

Преступление, которое было инкриминировано Алексею Анатольевичу, относится к числу тяжких преступлений, лишающих лицо, совершившее это преступление, права баллотироваться на должность президента РФ спустя 10 лет по снятии либо погашении судимости. Хотел бы обратить внимание на то, что судимость сохраняется, она не была снята или погашена",сообщил член ЦИК.