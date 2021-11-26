В Крыму обвинили США в эскалации напряжения в Черном море

В Крыму обвинили США в эскалации напряжения в Черном море

В Крыму обвинили США в эскалации напряжения в Черном море

27 ноября, 00:30
Политика
Фото: pixabay.com
Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук прокомментировал действия флота США в Черном море. Он считает, что они осознанно идут эскалацию военного конфликта.

Он отметил, что в 2021 году в акватории Черного моря побывали более 40 кораблей США и членов НАТО. Данная ситуация становится угрозой военного конфликта. Об этом пишет RT.

Отмечается, что в пресс-службе американского 6-го флота ВМС сообщили о ракетном эсминце Arleigh Burke, который вошел в Черное море «для рутинного патрулирования».

Известно, что корабль планирует работать с союзниками по НАТО, чтобы обеспечить безопасность и стабильность в международных водах.

Черноморский флот отслеживает действия корабля.

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