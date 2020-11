Вчера, 25 ноября, в Башкирии без электричества остались почти 19,5 тысяч человек из-за падения дерева на высоковольтную линию.

Как рассказали Mkset в пресс-службе МЧС Башкирии, в зоне отключения находилось 34 населенных пункта Бурзянского района и 23 — Белорецкого района. На месте работали шесть бригад районных электросетей в количестве 29 человек и шести единиц техники. Все восстановительные работы были завершены в 17-30. В настоящее время энергоснабжение восстановлено полностью.

