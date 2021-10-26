В Башкирии по итогам выборов выявлены самые протестные районы

Абзелиловский, Бурзянский и Аургазинский районы Башкирии отказались голосовать за представителей правящей партии на трехдневном голосовании в Государственную Думу, которое проходило в сентябре этого года. Отмечается также, что в одном из районов сменился и глава администрации.

Координатор движения Голос (признано иноагентом в России — прим. ред.) Ринат Фаткиев (признан лицом, аффилированным с иноагентом — прим.ред.) опубликовал статистические данные по трехдневному голосованию, которое проходило в сентябре этого года. Так, в Башкирии были выявлены три района, не поддержавшие партию «Едина Россия» на выборах. В частности, в Абзелиловском районе 44% избирателей поддержали партию КПРФ, «Единой России» было отдано только 38% голосов. Как отмечает сам общественник, этот район является единственным в Башкирии, где победила партия КПРФ. Также, в Бурзянском районе КПРФ поддержало 38%, а 51% избирателей отдали предпочтение «Единой России». В Аургазинском районе партии коммунистов было отдано 27%, а «Единой России» — 54%. Фото: facebook.com Помимо этого, в Аургазинском районе по результатам голосования сменился глава администрации. Напомним, что по результатам голосования в Госдуму России от Башкирии отправилось 14 депутатов, которые представлены в 12 комитетах. Так, по партиный спискам прошли члены партии «Единая Россия»: Римма Утяшева, Наталья Орлова, Владимир Сенин, Ирина Панькина, Ризван Курбанов и Рима Баталова. Отметим, что Курбанов и Балатова свои мандаты получили от главы Радия Хабирова и от руководителя его администрации Александра Сидякина. Что касается одномандатных округов Башкирии, то 5 из 6 мест в Думе заняли также Единоросы, а именно Эльвира Аиткулова, Динар Гильмутдинов, Павел Качкаев, Зариф Байгускаров и Рафаэль Марданшин. Шестое место занял Рифат Шайхутдинов от партии «Гражданска платформа».

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