В полпредстве Башкирии прокомментировали уход Романа Симандуева и его заместителя

В полпредстве Башкирии прокомментировали уход Романа Симандуева и его заместителя

Вчера, 20:56ПолитикаАнна КононоваPhoto: Сайт правительства Башкирии
Полномочный представитель Башкирии при президенте России Роман Симандуев покидает свой пост по собственному желанию, сообщают «Idel.Реалии».

По передаёт издание со ссылкой на полпредство, Симандуев находится в отпуске до 16 ноября с последующим увольнением по собственному желанию. Его заместитель Рустэм Ваильданов по указу главы Башкирии ушёл с должности 21 октября. Первый заместитель полпреда при президенте РФ Андрей Федоров остаётся прежнем месте.

Напомним, Роман Симандуев стал девятым заместителем премьер-министра Андрея Назарова. Он является единственным вице-премьером, который родился и вырос за пределами республики — в Баку Азербайджанской республики.

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