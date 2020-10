В полпредстве Башкирии прокомментировали уход Романа Симандуева и его заместителя

Полномочный представитель Башкирии при президенте России Роман Симандуев покидает свой пост по собственному желанию, сообщают «Idel.Реалии».

По передаёт издание со ссылкой на полпредство, Симандуев находится в отпуске до 16 ноября с последующим увольнением по собственному желанию. Его заместитель Рустэм Ваильданов по указу главы Башкирии ушёл с должности 21 октября. Первый заместитель полпреда при президенте РФ Андрей Федоров остаётся прежнем месте. Напомним, Роман Симандуев стал девятым заместителем премьер-министра Андрея Назарова. Он является единственным вице-премьером, который родился и вырос за пределами республики — в Баку Азербайджанской республики.

