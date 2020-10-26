Хабиров официально представил новых глав двух районов Башкирии

Напомним, Фанур Шайхисламов ещё 23 сентября возглавил Татышлинский район, но тогда на условиях исполняющего обязанности. Ишемгулов на посту главы Шаранского района заменил Ильгиза Самигуллина, который занимал эту должность с 2009 года.