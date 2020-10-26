Хабиров официально представил новых глав двух районов Башкирии

Хабиров официально представил новых глав двух районов Башкирии

Вчера, 10:23ПолитикаВалерия ПанаеваPhoto: Правительство РБ
Радий Хабиров представил их на еженедельном оперативном совещании.

Радий Хабиров представил коллегам новых глав в двух районах республики.

Так, главой Шаранского района по контракту назначен Фидан Ишемгулов, ранее работавший первым заместителем мэра города Агидель.

Главой Татышлинского района по контракту назначен Фанур Шайхисламов, который до этого занимал должность замминистра семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии.

— Человек достаточно опытный, полагаю, у него все должно получиться,прокомментировал назначение Хабиров.

Напомним, Фанур Шайхисламов ещё 23 сентября возглавил Татышлинский район, но тогда на условиях исполняющего обязанности. Ишемгулов на посту главы Шаранского района заменил Ильгиза Самигуллина, который занимал эту должность с 2009 года.

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