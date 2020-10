Конгресс-бюро в Башкирии возглавил управленец из Санкт-Петербурга

Главой конгресс-бюро Башкирии «Офис-группа» назначен 41-летний Павел Музыченко, сообщает Госкомитет РБ по внешнеэкономическим связям. Управленец прибыл в Уфу из Санкт-Петербурга.

Как рассказал Павел Музыченко, власти Башкирии поставили перед ним задачу сделать республику известной и узнаваемой в России и мире. Чтобы еще больше инвесторов хотело зайти сюда, развивать производство, создавать рабочие места, потому что в Башкортостане создаются все условия для комфортного ведения бизнеса, отметил Музыченко. Также он добавил, что Башкирия уже показала свою влиятельность в качестве конгрессного центра страны. Кроме того, регион привлекает международных экспертов, инвесторов и туристов. Как сообщает Госкомитет, Павел Музыченко работает в ивент-индустрии с 2001 года. В 2016 году он возглавил комитет ярмарочно-выставочной деятельности при санкт-петербургском региональном отделении Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». С 2017 года Павел Музыченко руководил технической дирекцией Ялтинского международного экономического форума. С 2018 года он возглавлял комитет специальных и конгрессно-выставочных мероприятий в московском отделении «Деловой России». Сейчас Павел Музыченко является председателем секции «Сервис и услуги» в ассоциации «Национальное конгресс-бюро». Напомним, Санкт-Петербург уже несколько лет подряд занимает первое место в рейтинге событийного потенциала регионов России. Башкирия в 2019 году стала шестой в данном списке.

