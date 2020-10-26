Конгресс-бюро в Башкирии возглавил управленец из Санкт-Петербурга

Как сообщает Госкомитет, Павел Музыченко работает в ивент-индустрии с 2001 года. В 2016 году он возглавил комитет ярмарочно-выставочной деятельности при санкт-петербургском региональном отделении Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». С 2017 года Павел Музыченко руководил технической дирекцией Ялтинского международного экономического форума. С 2018 года он возглавлял комитет специальных и конгрессно-выставочных мероприятий в московском отделении «Деловой России». Сейчас Павел Музыченко является председателем секции «Сервис и услуги» в ассоциации «Национальное конгресс-бюро».