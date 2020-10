Каждому по комнате! Последние 20 четырёхкомнатных квартир в центре

Когда появляются дети, неизбежно возникает потребность в дополнительной территории. Ведь у каждого должно быть личное пространство.

У ребенка детская, а у родителей — спальня. А если ребенок не один и они разного пола или у них большая разница в возрасте? А где разместить гостей, если, к примеру, к вам приехали ваши родители или друзья? Чем больше семья, тем больше комнат и пространства внутри квартиры ей нужно, чтобы была возможность как собраться всем вместе, так и, не доставляя друг другу неудобства, побыть наедине с собой. — На рынке недвижимости очень активно используют термин «семейные планировки» называя так многокомнатные квартиры, где вся семья может собраться вместе, и при этом у каждого ее члена будет свое личное пространство, где ему комфортно. На сегодняшний день мы видим, что растёт спрос на просторные квартиры для семей с детьми: с большим количеством спален, несколькими санузлами и удобным пространством для общения — кухней-гостиной, характерной для европланировок. Просторная кухня-гостиная и 3 спальни — это оптимальный вариант для семьи из 4/5 человек. Именно поэтому в наших жилых комплексах мы предоставляем несколько вариантов планировочных решений квартир 4 °C. Например, в литере 22 ЖК «Уфимский Кремль» в продаже осталось всего 20 квартир метраж которых от 80 до 100 кв. м., рассказала Наталья Всесвятская, PR-менеджер ГК «Первый Трест». Как правило в квартирографии большую часть занимают 1- и 2-комнатные квартиры. Тем не менее, несмотря на не слишком богатое предложение, выбирать семейную квартиру нужно со знанием дела — чтобы она была не просто большой, но и правильно организованной для жизни. За последние годы планировочные решения многометражных квартир сильно изменились. Безвозвратно ушли в прошлое маленькие кухни и длинные нефункциональные коридоры, «съедающие» полезные метры. На смену им пришли более эргономичные пространства, которые удовлетворяют потребностям всех членов семьи. Всё это стало возможным благодаря методу сценарного проектирования. — ГК «Первый Трест» проектируя свои объекты ориентируется на разные группы населения. Каждый день общаясь со своими покупателями и получая обратную связь мы точно знаем какими должны быть идеальные квартиры. Для покупателей важна функциональность и рациональность приобретаемой площади. Поэтому создавая проекты, мы полностью проживаем сценарий жизни в этой квартире, мы представляем себя на месте будущего жильца и смотрим насколько удобно нам будет там жить, рассказала Наталья Всесвятская. Итак, какой должна быть идеальная квартира для большой и дружной семьи? Рассмотрим доступные варианты 4 °C планировок в ЖК «Уфимский Кремль» литер 22. Любой семье нужно место, где можно собраться вечером: поделиться новостями за день, обговорить совместные планы, провести время вместе за беседой или настольной игрой. В роли «домашнего очага» может выступить кухня-гостиная, где будут проходить семейные ужины и собрания. Мы в своем проекте реализовали несколько вариантов подобных помещений — от 18 до 37 кв. метров, благодаря чему можно без труда разделить помещение на зоны для семейных ужинов и отдыха с гостями. Кроме общественной зоны, где будет собираться вся семья и гости, у каждого должно быть личное пространство, где можно уединиться и почитать книгу в тишине или наоборот послушать любимую музыку никому из домочадцев не мешая. С этой функцией отлично справятся 3 изолированные спальни метражом от 10 до 16 кв. м. Такая площадь позволяет организовать не только место для сна, но и зону для игр в детской или поставить туалетный столик в спальне родителей. Наличие лоджии предоставляет прекрасную возможность устроить там небольшой, но уютный кабинет, где можно уединиться с ноутбуком или организовать зону отдыха, где приятно выпить чашечку ароматного чая или начать свой день с бодрящей кружки кофе любуясь на любимый город. Не менее важны для большой семьи места для хранения, поэтому в своих планировочных решениях мы предусмотрели кладовые и гардеробные. Здесь вы сможете хранить сезонные вещи, спортивный инвентарь и многое другое. Если же предусмотренных в квартире зон для хранения для вас мало, то у нас для вас отличная новость, покупая 3- или 4-комнатную квартиру в 22 литере ЖК «Уфимский Кремль» вы получаете кладовку в подарок*. Лыжи и коньки, санки и искусственная новогодняя ёлка, а также шины, рыболовные принадлежности и продукты с длительным сроком хранения, там для всего найдётся свой уголок! Наверное, каждый из вас сталкивался с проблемой, как распределить потоки, когда утром вся семья собирается в школу и на работу? Купив квартиру 4 °C, вы сможете забыть об очереди в ванную комнату, ведь здесь проектом предусмотрены 2 санузла, а это значит, что собраться без опозданий сможет каждый домочадец. Как вы уже смогли убедиться такой вариант квартиры идеально подойдёт для большой семьи ведь в ней места хватит всем! Главное, это вклад в свое будущее, который окупится со временем — в такой квартире будут вырастать дети, и сменяться поколения. К тому же при покупке квартиры в ГК «Первый Трест» вам доступны: ипотека от 4,5%, рассрочка до 6 месяцев, использование материнского капитала в качестве первоначального взноса. Если и вы задумались о переезде в более просторное жильё, то ознакомиться с доступными планировочными решениями вы можете на сайте 1trest.ru или обратившись в офис продаж по адресу: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78. Задать все интересующие вас вопросы вы можете по телефону 8 (347) 222-0-111. *Предложение не является публичной офертой. Спецусловия распространяются на 3- и 4-комнатные квартиры в секциях Е, Г и Ж литера № 22 в ЖК «Уфимский Кремль». Количество квартир и кладовок, участвующих в акции ограничено. Подробности узнавайте в офисе продаж по адресу: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78 или по телефону 8 (347) 222-0-111.

