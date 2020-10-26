Каждому по комнате! Последние 20 четырёхкомнатных квартир в центре

— На рынке недвижимости очень активно используют термин «семейные планировки» называя так многокомнатные квартиры, где вся семья может собраться вместе, и при этом у каждого ее члена будет свое личное пространство, где ему комфортно. На сегодняшний день мы видим, что растёт спрос на просторные квартиры для семей с детьми: с большим количеством спален, несколькими санузлами и удобным пространством для общения — кухней-гостиной, характерной для европланировок. Просторная кухня-гостиная и 3 спальни — это оптимальный вариант для семьи из 4/5 человек. Именно поэтому в наших жилых комплексах мы предоставляем несколько вариантов планировочных решений квартир 4 °C. Например, в литере 22 ЖК «Уфимский Кремль» в продаже осталось всего 20 квартир метраж которых от 80 до 100 кв. м., рассказала Наталья Всесвятская, PR-менеджер ГК «Первый Трест».