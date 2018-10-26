В Башкирии приняли закон о лизинге животных
Сегодня, 14:35ПолитикаРустэм БашкирцевФото: Кристина Дейнеко
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В трех чтениях принят проект закона «О внесении изменений в статью 4 Закона Республики Башкортостан «О развитии лизинговой деятельности в Республике Башкортостан», сообщили в пресс-службе госсобрания республики.
Новация заключается в отнесении к предмету лизинга не только племенных животных, но и крупного рогатого скота специализированных мясных пород, выращенного в РФ и в целях разведения.
Закон нацелен на развитие животноводческой отрасли республики. Изменения позволят расширить базу поставщиков сельскохозяйственных животных за счет увеличения спроса на скот специализированных мясных пород и роста поголовья мясного скота.
В настоящее время мясное скотоводство республики представлено лимузинской, герефордской, абердин-ангусской, казахской белоголовой, симментальской породами коров и их помесями. Удельный вес таких пород от общего поголовья крупного рогатого скота составляет 16 процентов.
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