Председатель госкомтранса Башкирии резко оценил шантаж нелегальных перевозчиков

Сегодня в агентстве «Башинформ» представители власти и «Башавтотранса» ответили на вопросы о борьбе с нелегальными перевозчиками. Председатель госкомтранса Тимур Мухаметьянов рассказал о той работе, которая проводится в связи с поручением врио главы региона Радия Хабирова, по вытеснению с рынка пассажирских перевозок в Уфе так называемых нелегальных перевозчиков.

- А все началось с того ДТП в Уфе, когда «Нефаз» и «Паз» столкнулись, - заговорил вдруг один из участников пресс-конференции, - Хабирову о нем доложили.

10 октября в Уфе на остановке «Парк Калинина» произошло серьезное ДТП с участием двух автобусов – «НефАЗ» 51-го маршрута и «ПАЗ» 249-го маршрута, тогда пострадали 16 пассажиров. 11 октября Рустэм Хамитов объявил о своей досрочной отставке, 15 октября на своем первом совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров потребовал навести порядок с пассажирскими перевозками в Уфе. Все это на самом деле может оказаться простым совпадением.

22 октября началась активная фаза работы по борьбе с нелегальными перевозчиками. На следующий день, 23 октября, по словам Тимура Мухаметьянова, 1124 автобуса (нелегальные перевозчики) в Уфе не вышли на свои маршруты.

Рейды Ространснадзора совместно с ГИБДД и представителями администрации Уфы привели к тому, что были арестованы до двух десятков автобусов, были выписаны административные протоколы в большом количестве. А в офисе Союза автопредпринимателей Башкирии, который у многих ассоциируется с нелегальными перевозчиками, прошел обыск.