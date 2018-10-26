Из администрации главы Башкирии уходит Максим Михайлов

Максим Михайлов курировал в ранге заместителя руководителя администрации главы Башкирии с 2014 года вопросы взаимодействия со СМИ, политическими партиями, конфессиями и проведение выборов. Сегодня, 26 октября, он работает в этой должности последний день, сообщает «Коммерсантъ-Уфа».

Михайлов написал заявление об увольнении по собственному желанию сразу после выхода из отпуска.

Максим Михайлов подтвердил, что с понедельника уже не будет работать в администрации.