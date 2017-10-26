Уволили за встречу с депутатом Госдумы: В белорецкой школе два директора?

Директор школы № 21 города Белорецка Владимир Кривоус обратился в прокуратуру с требованием о привлечении к уголовной ответственности начальника районного отдела образования Марины Саранцевой.

Дело с незаконным увольнением директора школы №21 города Белорецка Владимира Кривоуса приобретает новый оборот. Напомним, он был уволен после встречи коллектива школы с депутатом Госдумы от Башкирии Гаджимурадом Омаровым. Сегодня господин Кривоус обратился в прокуратуру и МВД с заявлением, в котором просит проверить факты незаконной деятельности начальника местного управления образования Марины Саранцевой. По его мнению, женщина злоупотребляет должностными полномочиями, не исполняя решение суда от 2 октября этого года.

По словам Владимира Кривоуса, в отделе образования ему своевременно не выдали приказ о восстановлении его в должности: отдали документ лишь 23 октября и то при помощи судебных приставов. Тот же документ, который он получил 23 октября, не является законным, считает директор, так как в нем не говорится о выплате директору заработной платы за «вынужденный прогул».

- Данный приказ не содержит положений о выплате мне положенной компенсации за вынужденный прогул с 10 августа этого года по 2 октября этого года. Приказ не содержит перерасчета сроков положенного мне ежегодного оплачиваемого отпуска. На момент моего незаконного увольнения я находился в самом начале отпуска. Приказ не содержит перерасчета денежных выплат за период нахождения на больничном, с 10 августа по 24 августа 2017 года, - следует из текста заявления, которое имеется в распоряжении редакции.

- Владимир Лукич находился со 2 августа в отпуске. Руководство его уволило 10 августа. Суд восстановил его в должности 2 октября. Согласно законодательству, с 10 августа по 2 октября – это вынужденный прогул. После того, как суд принял такое решение, Владимиру Лукичу должны были оплатить все эти дни по тому же тарифу, как если бы он работал в эти дни. Также должны произвести перерасчет дней отпуска, ведь он отдохнул в августе всего 6 дней, - рассказал Медакорсети юрист Рамиль Фархтдинов. – Но до сих пор этого ничего не сделано. Заработная плата ему не выплачена. Конкурс на замещение вакантной должности директора никто не отменил. Исполняющего обязанности директора с работы никто не уволил. Сейчас она получает заработную плату.