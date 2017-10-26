Турчак: партия «Единая Россия» поддержит проект бюджета-2018

Представители фракции «Единая Россия» намерены поддержать проект бюджета на 2018-й год.

Главные направления "Проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов" заключаются в выполнении социальных обязательств перед российскими гражданами и выделение дотаций для регионов на неукоснительное исполнение "майских указов" президента России.

По утверждению Турчака, социальная поддержка является незыблемым приоритетом партии. По этой причине ЕР намерена бороться за соответствующие статьи бюджета на следующий год. К их числу относится повышение МРОТ в следующем году до 85%, а в 2019 году до 100% от прожиточного минимума. Также в эти статьи входит индексация денежного довольствия военнослужащих и обеспечение военнослужащих техническими средствами реабилитации.