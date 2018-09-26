Ялалов — первый после Собянина мэр в России: рейтинг

Ирек Ялалов за время на посту сити-менеджера неоднократно занимал высокие строчки в топах мэров России. В этот раз «Национальный рейтинг» поставил уфимского мэра на второе место - сразу же после Собянина. Третье место занимает Ильсур Метшин.

-Среди основных достижений мэра эксперты называют качественный рост инфраструктуры Уфы, а также внедрение современных подходов по взаимодействию общества и власти, - такие причины подъема в рейтинге называют специалисты. - За эти годы существенно повысился общий уровень сотрудничества городских и республиканских властей, что позволило успешно провести в 2015 году международные форумы ШОС и БРИКС, имеющие стратегически важное значение для федерального центра, а теперь ежегодно проводить это мероприятие в формате форумов малого бизнеса.

Ряд СМИ сообщали о разногласиях главы Башкирии с Иреком Ялаловым в 2017 и 2018 годах, однако большинство экспертов полагают, что Ирек Ишмухаметович все эти годы неизменно оставался членом команды Рустэма Хамитова - эксперты «Национального рейтинга»

Дмитрий Михайличенко, политолог:

-Как важное достижение мэра следует отметить значительно увеличившийся объем федерального финансирования дорожных работ, проводимых в Уфе. Так, благодаря проекту «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году объём ямочного ремонта снизился в 4 раза. Всего же в этом году в рамках проекта ремонтом было охвачено 55 участков городской улично-дорожной сети. Неплохие результаты заметны и в сфере жилищного строительства. За 2017 год в Уфе было введено в эксплуатацию 675 тыс. кв.м. жилья, в том числе 333 тыс. кв.м. многоэтажных жилых домов, 342 тыс. кв.м. индивидуальных жилых домов. Город по-прежнему сохраняет за собой высокий событийный потенциал. Четвертый Уфимский международный марафон, привлек более 3,6 тысячи спортсменов из 16 стран. Не сомневаюсь, что и в новом качестве, какой бы пост он не занял, Ирек Ялалов будет помнить об Уфе и делать для города все, что в его силах.