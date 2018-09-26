По предложению Владимира Путина Госдума изменила возраст выхода на пенсию

Сегодня, 26 сентября, российская Госдума приняла предложенные главой России поправки в законопроект об изменении пенсионной системы. Напомним, что первоначально законопроект был внесен 16 июня текущего года правительством страны. Он предусматривал увеличение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и для женщин до 63 лет.

В этом была определенная несправедливость для женщин: дельта изменений для с существующего возраста выхода на пенсию до нового у них была больше – 8 лет при 5 годах у мужчин.

Не только эта несправедливость, но и сама идея повышения пенсионного возраста вызвала бурю негодования у людей, в том числе и протестные митинги по всей стране. 29 августа президент Путин и выступил с телеобращением, в котором, собственно, и предложил подкорректировать некоторые параметры пенсионных изменений.