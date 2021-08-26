Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил многие обещания, которые давал еще год тому назад в ходе выступления по случаю очередной годовщины независимости государства. Внимание на этом акцентировал украинский Комитет избирателей.

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому явно не удалось преуспеть в выполнении всех своих обязательств, которые он озвучил год назад. Об этом заявил председатель Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель, пишет RT. Официальный представитель КИУ подчеркнул, что Владимир Зеленский до сих пор не реализовал целый ряд инициатив, многие из которых были весьма амбициозными. Политик не сделал ровным счетом ничего для установления долгосрочного режима прекращения огня на территории Донбасса. Кроме того, президент Украины провалил старт масштабной кампании по вакцинации граждан от коронавирусной инфекции, напомнил Алексей Кошель. Эксперты единогласно склоняются к мнению о том, что неукоснительно соблюсти какие-либо конкретные обещания по юго-востоку Украины сегодня фактически не представляется возможным. Официальному Киеву это элементарно неинтересно, пояснили политологи. Алексей Кошель также отметил, что в течение минувшего года украинский лидер так и не добился, чтобы пересмотрели договоренности, достигнутые в Минске. США до сих пор не привлечены к переговорному процессу в рамках «нормандской четверки». Кроме того, еще не было личной встречи Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным, резюмировали в КИУ.

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