Эрик Праздников: Будущее России — это здоровая нация

Эрик Праздников: Будущее России — это здоровая нация
Эрик Праздников: Будущее России — это здоровая нация
Вчера, 23:34Политика
Партия пенсионеров и ее сторонник, генеральный секретарь Общества врачей России Эрик Праздников собираются отменить нормативные акты, которые тормозят развитие отечественного здравоохранения.

Как сообщается в издании novostivolgograga.ru, Партия пенсионеров выступает за то, что финансирование медицинской сферы необходимо увеличить до 8% от ВВП к 2030 году. Также Праздников заявил, что нужно в срочном порядке ликвидировать институт посредников, куда уходит весомая часть денег. Среди них и частные страховые медицинские компании.

Основные функции может выполнять объединенный фонд. Он станет оператором в переводе денег больницам и госпиталям за оказанную медицинскую помощь. Праздников настаивает, что медицина — это не сфера обслуживания, а реальная помощь пациентам. Медики обеспечивают здоровье нации.

Также Партия пенсионеров настаивает на увеличении заработной платы медицинским работникам. Ведь нехватка персонала обуславливается именно маленькими зарплатами. Много времени занимает и бумажная волокита. Заполнение форм и справок отвлекает от оказания помощи больным.

Партия пенсионеров планирует открыть центры гериатрии и здоровья пожилых людей по всей стране. Главной задачей таких учреждений будет повышение качества жизни пожилых людей. Эрик Праздников считает, что старшее поколение заслуживает уважения и достойного обращения в медицинских учреждениях.

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