Как сообщается в издании novostivolgograga.ru, Партия пенсионеров выступает за то, что финансирование медицинской сферы необходимо увеличить до 8% от ВВП к 2030 году. Также Праздников заявил, что нужно в срочном порядке ликвидировать институт посредников, куда уходит весомая часть денег. Среди них и частные страховые медицинские компании.