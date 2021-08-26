Башкирского депутата Альберта Гаскарова допросил следователь СКР

Альберт Гаскаров 25 августа был вызван на допрос по делу об участии в экстремистском сообществе. Допрос длился около 12 часов.

Стало известно, что утром 25 августа депутата Русско-Юрмашского сельсовета Альберта Гаскарова вызвали на допрос, как предполагается, в качестве свидетеля по делу об участии в экстремистском сообществе. Как сообщил юрист «ОВД-Инфо» Федор Телин, для допроса приехал московский следователь СК России. Помимо этого, юрист рассказал, что Гаскарова доставили в региональный центр «Э», откуда мужчина уже перестал выходить на связь. Тогда же Федор Телин сообщил, что по словам следователя, Альберт Гаскаров будет отправлен в ИЗС на 48 часов до начала суда, однако уже вечером около 9 часов депутат был отпущен домой под подписку о неразглашении. Так, допрос проводится около 12 часов, что, как написал юрист «ОВД-Инфо», больше 8 часов, которые предусмотрены статьей 187 УПК РФ. - Друзья, у меня всё хорошо. Спасибо за поддержку. Следователь решил меня не задерживать. Недавно вышел из полиции, — сообщил в социальных сетях о завершении допроса Альберт Гаскаров. Напомним, что Альберт Гаскаров является сторонником и бывшим волонтером штаба Навального, отметим, что данная организация признана экстремисткой и запрещена на территории РФ. В октябре 2019 года сообщалось, что по решению суда все банковские счета Гаскарова были заморожены, а в квартире сторонника проводился обыск в рамках уголовного дела против ФБК (организация признана экстремисткой и запрещена на территории России).

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