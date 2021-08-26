Башкирского депутата Альберта Гаскарова допросил следователь СКР

Башкирского депутата Альберта Гаскарова допросил следователь СКР
Башкирского депутата Альберта Гаскарова допросил следователь СКР
Вчера, 12:17ПолитикаЭлина СайфрановаФото: facebook.com
Альберт Гаскаров 25 августа был вызван на допрос по делу об участии в экстремистском сообществе. Допрос длился около 12 часов.

Стало известно, что утром 25 августа депутата Русско-Юрмашского сельсовета Альберта Гаскарова вызвали на допрос, как предполагается, в качестве свидетеля по делу об участии в экстремистском сообществе. Как сообщил юрист «ОВД-Инфо» Федор Телин, для допроса приехал московский следователь СК России. Помимо этого, юрист рассказал, что Гаскарова доставили в региональный центр «Э», откуда мужчина уже перестал выходить на связь.

Тогда же Федор Телин сообщил, что по словам следователя, Альберт Гаскаров будет отправлен в ИЗС на 48 часов до начала суда, однако уже вечером около 9 часов депутат был отпущен домой под подписку о неразглашении. Так, допрос проводится около 12 часов, что, как написал юрист «ОВД-Инфо», больше 8 часов, которые предусмотрены статьей 187 УПК РФ.

- Друзья, у меня всё хорошо. Спасибо за поддержку. Следователь решил меня не задерживать. Недавно вышел из полиции, — сообщил в социальных сетях о завершении допроса Альберт Гаскаров.

Напомним, что Альберт Гаскаров является сторонником и бывшим волонтером штаба Навального, отметим, что данная организация признана экстремисткой и запрещена на территории РФ. В октябре 2019 года сообщалось, что по решению суда все банковские счета Гаскарова были заморожены, а в квартире сторонника проводился обыск в рамках уголовного дела против ФБК (организация признана экстремисткой и запрещена на территории России).

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы