Фото: pxhere.com
В Абхазии второй тур выборов пройдет восьмого сентября
Вчера, 18:23Политика
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Абхазские СМИ сообщают, что проведение второго тура президентских выборов в непризнанной республике запланировано на восьмое сентября 2019 года.
О дате голосования спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия рассказал во время брифинга. Об этом информирует RNS.
Так за кресло президента страны будут бороться действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния. В первом туре ни Хаджимба, ни Квициния не смогли набрать необходимых для победы 50% голосов избирателей.
По законодательству непризнанной республики, второй тур выборов должен быть проведен не позднее чем через две недели после первого. Если во втором туре ни один из кандидатов не будет избран, ЦИКу придется объявить о повторных выборах.
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