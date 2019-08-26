Трамп: Китай хочет возобновить торговые переговоры

Об этом лидер государства заявил 26 августа накануне одной из встреч в рамках саммита «большой семерки», сообщает газета «Известия».

Трамп отметил, что желание Китая вернутся к переговорам является позитивным развитием ситуации для мирового рынка. Президент США также расценил это решение КНР как стремление к согласию.