Трамп: Китай хочет возобновить торговые переговоры

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По словам американского президента Дональда Трампа, власти Китая объявили торговым представителям США о своей готовности к проведению переговоров.
Об этом лидер государства заявил 26 августа накануне одной из встреч в рамках саммита «большой семерки», сообщает газета «Известия».
Трамп отметил, что желание Китая вернутся к переговорам является позитивным развитием ситуации для мирового рынка. Президент США также расценил это решение КНР как стремление к согласию.
Китайская сторона заявила о готовности к переговорам накануне, 25 августа. Переговоры между сторонами могут начаться в ближайшее время.
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