Помпео: США выходит из ДРСМД

Он также выразил сожаление о том, что «россияне решили нарушить» данное соглашение, сообщает 26 июля газета «Известия».

Помпео подчеркнул, что ошибки предыдущей администрации нынешнее руководство Белого дома повторять не будет и договор, из которого вышла другая сторона, соблюдать не намерено.

Российский президент Владимир Путин подписал указ о расторжении ДРСМД в марте 2019 года. Это стало ответной мерой на решение о выходе из соглашения США.