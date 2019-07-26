Помпео: США выходит из ДРСМД

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что страна планирует выйти из ДРСМД (Договора о ракетах меньшей и средней дальности).
Он также выразил сожаление о том, что «россияне решили нарушить» данное соглашение, сообщает 26 июля газета «Известия».
Помпео подчеркнул, что ошибки предыдущей администрации нынешнее руководство Белого дома повторять не будет и договор, из которого вышла другая сторона, соблюдать не намерено.
Российский президент Владимир Путин подписал указ о расторжении ДРСМД в марте 2019 года. Это стало ответной мерой на решение о выходе из соглашения США.
Ранее американская сторона обвинила Россию в нарушении условий договоренностей в связи с производством ракеты 9М729, несмотря на то, что Москва неоднократно информировала Вашингтон о допустимости параметров данного типа вооружения и о проведении испытаний.
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