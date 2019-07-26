Пиарщик всех богаче, блогер – беднее: опубликованы доходы кандидатов в главы Башкирии

Центризбирком Башкирии опубликовал сведения о доходах кандидатов на пост главы Башкирии.

Из данного документа следует, что наиболее состоятельным человеком среди восьми претендентов на пост руководителя Башкирии является политтехнолог Владимир Барабаш, годовой доход этого кандидата в 2018 году превысил 6 млн рублей, вдобавок ему принадлежат две квартиры общей площадью 138 кв.м и два легковых автомобиля.

Барабашу несколько уступает по этим позициям кандидат от ЛДПР и нынешний депутат Госдумы РФ от Башкирии Иван Сухарев, который в 2018 году заработал примерно 4,6 млн рублей, но не имеет никакого имущества в собственности.

Врио главы республики Радий Хабиров, заработавший в 2018 году 4 млн рублей и имеющий в собственности дом площадью 82,5 кв.м с участком 913 кв.м, оказался третьим в этом неформальном рейтинге достатка кандидатов на пост главы региона.

Годовой доход кандидата от партии «Яблоко» Зульфии Гайсиной составил 2 млн рублей, она владеет долей в квартире площадью почти 73 кв.м.

Депутат Курултая Юрий Игнатьев в минувшем году заработал почти 1 млн 800 тысяч рублей, в его собственности также имеются дом площадью 61,4 кв. м, квартира на 60,3 кв.м, участок площадью 750 кв.м и два легковых автомобиля.

Главный коммунист Башкирии Юнир Кутлугужин, подавая сведения о своих доходах, по какой-то причине часть из них не указал. Таким образом, сам он заявил о доходах около 1,6 млн рублей, но настырные налоговики обнаружили информацию еще о почти 244 тысячи рублей, которые политик получил он Госкомитета РБ по делам юстиции.

Экс-владелец банка «Восток» Рафис Кадыров сообщил, что за 2018 год заработал только 180 тысяч рублей, при этом выяснилось, что в УФНС Башкирии есть иные данные, в соответствии с ними его доходы за 2018 год несколько выше - 195 тысяч рублей.

Самым бедным, судя по сведениям о доходах, является кандидат от «Партии пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Кобзев, который смог заработать в 2018 году только 48 тысяч рублей и не имеет у своей собственности никакого имущества.