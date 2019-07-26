Лавров встретился с главой МИД ЮАР

В частности, как сообщает RT, особое внимание было уделено расширению торгово-экономических и гуманитарных отношений.

Подчеркивается, что у обеих сторон присутствует заинтересованность в развитии политического диалога, а также нацеленность на продуктивную работу в ООН, БРИКС G20 и других площадках.