Физрук, таможенник, почтовик, соцработник: Сибай возглавил человек широким опытом

Физрук, таможенник, почтовик, соцработник: Сибай возглавил человек широким опытом
Физрук, таможенник, почтовик, соцработник: Сибай возглавил человек широким опытом
Сегодня, 12:20ПолитикаНаталья БалыковаФото: Пресс-служба правительства РБ
Нового и. о. главы администрации накануне представил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

Назначение состоялось после заседания сибайского горсовета — депутаты проголосовали за кандидатуру Азамата Юлдашбаева, прежде работавшего вице-мэром по промышленности, строительству, транспорту и ЖКХ. Теперь он возглавит город в статусе исполняющего обязанности.

Азамат Юлдашбаев родился в Баймакском районе, но уже длительное время живет в Сибае. Окончив БашГУ, карьеру он начал с должности учителя физкультуры в городской школе № 7. После стал таможенным инспектором, потом руковдил местным почтамтом и филиалом центра соцподдержки населения.

Экс-мэр Сибая Рестем Афзалов, премьер-министр РБ Андрей Назаров и и.о. мэра Сибая Азамат Юлдашбаев
Фото:Правительство РБ

Андрей Назаров (для которого Сибай — родной город) отметил, что город динамично развивается. Однако новый руководитель должен будет решить еще много проблем, чтобы качество жизни населения возросло. Он также сообщил о планах построить в Сибае шесть соцобъектов, среди которых спортклуб, школы и образовательный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья. На эти цели могут быть выделены дополнительные средства из республиканского бюджета.

Кресло мэра Сибая стало вакантным после того как предыдущий руководитель Рустем Афзалов получил должность министра предпринимательства и туризма Башкирии. До этого момента городом в статусе и. о. руководила другой вице-мэр Гюзель Ишемгулова, курировавшая социальные вопросы.

Основные проблемы, которые предстоит решать новому руководителю, — это вопросы здравоохранения (нехватка медицинских специалистов, их недостаточная квалификация) и экологии. Сибай стал известен по всей России из-за очагов тления, возникших в местном рудном карьере в конце 2018 года. Местные жители жаловались на неприятный запах и ухудшение самочувствия, по результатам исследований в воздухе обнаружили превышения содержания диоксида серы, выделявшегося при окислении руды. Для ликвидации очагов провели частичное затопление чаши карьера. В настоящее время число жалоб на загрязнение воздуха в Сибае в соцсетях существенно снизилось. Вблизи города расположены и другие объекты, оказывающие негативное влияние на экологию.

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