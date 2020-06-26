В Башкирии избирательный участок разместили прямо в поле под открытым небом

25 июня стартовало общероссийское голосование по вопросу изменений в Конституцию Российской Федерации. Голосование проходит и в городе Салават. Здесь, как сообщается на сайте администрации города, для избирателей открыли свои двери 61 избирательный участок. Есть среди них особенный — тот, который разместился прямо под открытым небом. Это избирательный участок № 575, находящийся в 116 квартале.

Пользователей социальных сетей смутил и развеселил нелепый, на их взгляд, вид участка.

«Смотрится как-то колхозно», «Вроде столько денег потратили, а людей заставляют мерзнуть на участках», — написали они.

В администрации чиновники заверяют, что голосование, несмотря на погодные условия, проходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и требований. Проголосовать здесь должны 530 человек. В первый день голосования, здесь отдали свой голос уже 17%.