В Башкирии избирательный участок разместили прямо в поле под открытым небом
В городе Салават на избирательном участок № 575 голосуют невзирая на дожди и ветер.
25 июня стартовало общероссийское голосование по вопросу изменений в Конституцию Российской Федерации. Голосование проходит и в городе Салават. Здесь, как сообщается на сайте администрации города, для избирателей открыли свои двери 61 избирательный участок. Есть среди них особенный — тот, который разместился прямо под открытым небом. Это избирательный участок № 575, находящийся в 116 квартале.
Пользователей социальных сетей смутил и развеселил нелепый, на их взгляд, вид участка.
«Смотрится как-то колхозно», «Вроде столько денег потратили, а людей заставляют мерзнуть на участках», — написали они.
В администрации чиновники заверяют, что голосование, несмотря на погодные условия, проходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и требований. Проголосовать здесь должны 530 человек. В первый день голосования, здесь отдали свой голос уже 17%.
Для них предусмотрены наборы с индивидуальными средствами защиты — маски, перчатки и ручки. Также на входе организовано измерение температуры бесконтактным термометром и обработка рук дезинфицирующими средствами.