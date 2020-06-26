Глава ТПП РФ высказал свое отношение к поправкам в конституцию
Сегодня, 17:03ПолитикаФото: Newizv.ru
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Президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Сергей Катырин прокомментировал начавшееся голосование по поправкам в Конституцию. Об этом он рассказал в интервью РБК.
Катырин отметил, что ТПП РФ и региональные подразделения принимали активное участие в разработке и обсуждении поправок. Так, по его словам «тысячами исчислялись пожелания, которые нам [в ТПП РФ] приходили из регионов».
«Они [пожелания] разных аспектов касались: и предпринимательства, и позицию чиновников и много чего другого. Поэтому значительная часть пожеланий, которые были, они в этих поправках нашли свое отражение», - прокомментировал Катырин.
На вопрос о том, какие поправки наиболее актуальны для бизнеса, Катырин заявил, что практически все.
«Поэтому по большому счету практически все, что в этих 46 статьях есть - оно так или иначе, касается не только каждого человека, но и каждого предпринимателя», - подытожил Катырин
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