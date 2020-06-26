Глава ТПП РФ высказал свое отношение к поправкам в конституцию

Катырин отметил, что ТПП РФ и региональные подразделения принимали активное участие в разработке и обсуждении поправок. Так, по его словам «тысячами исчислялись пожелания, которые нам [в ТПП РФ] приходили из регионов».

«Они [пожелания] разных аспектов касались: и предпринимательства, и позицию чиновников и много чего другого. Поэтому значительная часть пожеланий, которые были, они в этих поправках нашли свое отражение», - прокомментировал Катырин.

На вопрос о том, какие поправки наиболее актуальны для бизнеса, Катырин заявил, что практически все.